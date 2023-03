Roshani Chokshi schreibt Gothic-Fantasy für Erwachsene

Bestseller international, Bücher und Autoren

Bisher ist Roshani Chokshi vor allem als Jugendbuch-Autorin in Erscheinung getreten. Die US-amerikanische Autorin hat jetzt jedoch ihren ersten Fantasy-Roman für Erwachsene vorgelegt. Und der erweist sich auch direkt als Verkaufsschlager: „The Last Tale of the Flower Bride“ (Hodder & Stoughton) landet neu auf Platz 1 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

Darin erzählt die 32-jährige Autorin eine düstere Geschichte von einem Mann, der die mysteriöse Indigo heiratet. Sie haben eine Absprache: Ihre Vergangenheit bleibt ihr Geheimnis. Doch als Indigos Tante im Sterben liegt und das Paar gezwungen ist, in ihre Heimat zurückzukehren, ist die Verlockung für den Mann zu groß. Indigos Familienanwesen, das „Haus der Träume“, birgt viele Geheimnisse. Unter anderem das von Azure, Indigos Kindheitsfreundin, die plötzlich verschwand.

Als „gleichermaßen schwindelerregend, schillernd und Unheil verkündend“ beschreibt das US-Branchenmagazin „Publishers Weekly“ das Erwachsenen-Debüt Chokshis. Auch zahlreiche Rezensionen von Genre-Kolleginnen Chokshis fallen positiv aus. Die aus Missouri stammende Autorin hat bereits einige erfolgreiche Jugendbuch-Reihen vorgelegt. Besonders bekannt ist das „Pandava Quintet“, dessen 1. Band „Aru Shah and the End of Time“ im vergangenen September als „Aru gegen die Götter“ bei Ravensburger auf Deutsch erschienen ist. Beim zur W1-Media-Gruppe gehörenden Arctis Verlag liegt außerdem Chokshis „Die Goldenen Wölfe“-Trilogie vor.

Ob und wann „The Last Tale of the Flower Bride“ auf Deutsch erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Roshani Chokshi The Last Tale of the Flower Bride, 304 S., Hodder & Stoughton, ISBN 978-1-5293-8404-8