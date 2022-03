James Patterson und Dolly Parton: Roman mit Country-Sound

Bücher und Autoren

Es ist eine Co-Autorenschaft, mit der wohl die wenigsten gerechnet haben: Bestsellerautor James Patterson hat gemeinsam mit der Country-Sängerin Dolly Parton ein Buch geschrieben, welches auch direkt zum Bestseller geworden ist: „Run, Rose, Run“ (Little, Brown) landet auf Platz 1 der US-amerikanischen und auf Platz 2 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

In dem Roman geht es um die Musikszene in Nashville und um eine junge Frau, die Country-Star werden will. Doch sie hat ein dunkles Geheimnis, das ihr zum Verhängnis wird.

Die Protagonistin scheint zumindest in Teilen von Dolly Parton selbst inspiriert zu sein, schließlich kam auch sie im Alter von 18 Jahren nach Nashville. In Interviews gab die Sängerin preis, dass sie schon immer einen Roman schreiben wollte. Mit James Patterson hat Parton einen erfahrenen Partner für das Projekt gefunden: Patterson unterstützte auch schon andere Promis bei deren Schreibprojekten, so zum Beispiel den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton.

Mit Musik

Wie genau sich James Patterson und Dolly Parton die Arbeit an „Run, Rose, Run“ aufgeteilt haben, ist nicht bekannt. Die Country-Ikone hat jedoch das beigesteuert, was sie am besten kann: Musik. Zeitgleich mit dem Buch erscheint nämlich auch ein gleichnamiges Album, dessen Lieder auch im Roman eine wichtige Rolle spielen.

Pattersons Romane erscheinen in deutscher Übersetzung bei Blanvalet, Goldmann und Limes. Eine Übersetzung von „Run, Rose, Run“ soll Ende November bei Blanvalet erscheinen.