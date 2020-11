Rolf Hellermann wird neuer Finanzvorstand von Bertelsmann

Personalia

Rolf Hellermann wird zum 1. Januar 2021 neuer Finanzvorstand (CFO) des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann. Derzeit ist er CEO der Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions und Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee.

Der promovierte Betriebswirtschaftler Hellermann startete 2004 im Bertelsmann Corporate Center. 2012 übernahm er die Leitung der Zentralabteilung Controlling und Strategie, im Juli 2015 wurde er zudem als CFO ins Arvato Board berufen. Seit Anfang November 2018 führt er Arvato Financial Solutions als CEO und seit Januar 2019 gehört er dem Bertelsmann Group Management Committee an. Darüber hinaus leitet er das Bertelsmann Technology and Data Advisory Board, das den Vorstand in technologischen Fragen berät und die Entwicklung von Bertelsmann zu einem führenden Technologieunternehmen im Bereich Medien, Dienstleistungen und Bildung vorantreibt.

Hellermann folgt auf Bernd Hirsch, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Hirsch habe einen großen Beitrag zur Transformation von Bertelsmann geleistet, so Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann.

Wer auf Hellermann bei Arvato Financial Solutions folge, werde noch entschieden.