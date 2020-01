Rochaden im Ranking

Nach dem heißen Endspurt im Weihnachtsgeschäft herrscht zum Jahresauftakt nur wenig Bewegung auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten. Einer der Gründe: Die meisten Verlage hatten ihre Toptitel für das Jahresende terminiert und die ersten Frühjahrsnovitäten kommen im Februar in den Handel.

Entsprechend steigen in dieser Woche auch nur wenige Neuerscheinungen ins Verkaufsranking ein: Nur auf den Paperback-Listen können sich neue Titel in den Top 20 platzieren, in allen anderen Kategorien kommt es vor allem zu Rochaden oder Wiedereinstiegen älterer, bereits erschienener Bücher: