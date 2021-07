Rocco Schiavone ermittelt wieder

Bücher und Autoren

Seit 2013 kann sich Antonio Manzini regelmäßig über Spitzenplatzierungen in der italienischen Bestsellerliste freuen, nicht zuletzt dank seiner Krimi-Reihe über den Ermittler Rocco Schiavone. Auch der im Juni erschienene 10. Band mit den Titel „Vecchie conoscenze“, erschienen im italienischen Traditionshaus Sellerio editore, punktet direkt auf dem 2. Platz des Rankings.

Zum Inhalt: Der Mord an einer Kunsthistorikerin lässt den zynischen Kommissar Rocco Schiavone keine Ruhe. Sofia Martinet, Spezialistin für Leonardo da Vinci, starb in ihrem Heim umgeben von hunderten von Büchern. Todesursache: ein Schädelhirntrauma, verursacht durch einen Schlag mit einem schweren Gegenstand. Alle Elemente weisen auf einen einzigen Täter hin: Motiv, Zeit, Ort, selbst Forensik und der digitale Fingerabdruck des Verdächtigen sind eindeutig. Doch Schiavone hat Zweifel.

Im deutschsprachigen Raum erscheint die Reihe bei Rowohlt, zuletzt der 5. Fall („Die schwarze Stunde“) in der Übersetzung von Anja Rüdiger. Die TV-Serie zur Reihe lief unter dem Titel „Der Kommissar und die Alpen“ in der ARD und ist auf DVD erhältlich (Polyband). „Vecchie conoscenze“ wird in der laufenden TV-Serienproduktion untergebracht und verhilft dieser zu drei weiteren Folgen, die ab Februar 2022 gedreht werden und zunächst im italienischen Fernsehen erscheinen sollen.