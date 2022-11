Ricardo Franco Levi führt europäischen Verlegerverband FEP

Verlage

Turnusmäßig hat der Europäische Verlegerverband (FEP) ein neues Präsidium gewählt. Nachfolger des bisherigen Präsidenten Peter Kraus vom Cleff (war 2020 gewählt worden) wird der Chef des italienischen Verlegerverbands Ricardo Franco Levi, der die Geschäfte nun bis 2024 führt.

Während des Treffens in Brüssel stimmten die FEP-Mitglieder auch für den neuen Vorstand:

Sonia Draga , die derzeitige Präsidentin der Polnischen Buchkammer (PIK) und Präsidentin des gleichnamigen Verlags, wurde zur Vizepräsidentin gewählt. Sie ist die erste Frau, die in dieses Amt gewählt wurde und gemäß den FEP-Statuten die zukünftige Präsidentin im Jahr 2024.

Phaedon Kidoniatis, Repräsentant der Cooperation of Greek Publishers' Associations und Gründer von Eurasia Publications, als Schatzmeister

Catherine Blache (Syndicat National de l'Édition, Frankreich)

Sakari Laiho (Suomen Kustannusyhdistys, Finnland)

Jessica Sänger (Börsenverein)

Als scheidender Präsident der FEP bilanzierte Peter Kraus vom Cleff seine zwei Jahre an der Spitze des Verbands: „Die Zusammenarbeit mit europäischen Kollegen war in den letzten vier Jahren äußerst erfüllend, zuerst als Vizepräsident und dann als Präsident. Eine Stimme für europäische Verleger zu haben, ist der Schlüssel, um gehört zu werden, und gemeinsam können wir die Argumente für europäische Verleger in Europa und der Welt präsentieren.“

Der neue Präsident will die aktuellen Herausforderungen weiter bearbeiten: „Ich werde meine europäische Erfahrung einbringen und freue mich darauf, dass die Stimme meiner Verlegerkollegen weiterhin von Politikern und Kommissionsbeamten gehört und gehört wird. Bücher und Lektüre sind für unsere europäische Demokratie absolut unverzichtbar, und wir müssen sicherstellen, dass die EU und unsere nationalen Regierungen die Bedeutung unseres Sektors anerkennen und uns durch eine positive Politik unterstützen. Während meiner Präsidentschaft werde ich auch Peters Bemühungen fortsetzen, unseren ukrainischen Kollegen dabei zu helfen, in einer mehr als herausfordernden und dramatischen Situation ein lebensfähiger Sektor zu bleiben“