Die Hexen sind wieder da

Im Zeitalter von Instagram und Co. sind Hexen wieder hip: Junge Frauen beschäftigen sich mit Zaubersprüchen, Ritualen und magischen Praktiken, die bei alltäglichen Problemen helfen sollen, und posieren im Web. Davon profitieren die Verlage, die Bücher von und für Neo-Hexen in den Handel bringen. „Das Thema liegt stark im Trend. Es passt auch zum neuen Female Empowerment, weil die modernen Hexen in den sozialen Medien als starke Frauen auftreten, die oft auch als Vorbilder fungieren“, schildert Peggy Walker-Pscheidt, unter dem Dach von Random House Lektorin für Integral, Lotos und Ansata.