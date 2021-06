Resilienz – Von der Kunst, das Krönchen zu richten

Management, Produktion & Prozesse, Veranstaltung, Verlage

Resilienz, die Kraft, aus Krisen unbeschadet oder sogar gestärkt hervorzugehen: Wohl kaum eine Fähigkeit scheint uns in Zeiten der Umbrüche so erstrebenswert. Zunächst als Mode-Thema skeptisch betrachtet, hat sich in den letzten 15 Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese zentrale Fähigkeit des Menschen spielentscheidend sein kann für die Entwicklung von Persönlichkeiten und Karrieren, aber auch für den Erfolg von Unternehmen und Projekten.

Der Resilienz-Experte, Buchautor und Coach Denis Mourlane berichtet am 30.06.2021 im Gespräch mit Theresa Bolkart, Publisher Consultants, aus seiner über 15-jährigen Erfahrung als Resilienz-Coach, erklärt, wie sie die psychische Widerstandskraft gezielt einsetzen und unterstützen können und beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema.

Eine Woche später, am 07.07.2021 wird das Thema in einem Praxis-Seminar mit Theresa Bolkart vertieft. Hier erfahren Sie, wie Sie sowohl für sich als auch innerhalb Ihres Unternehmens die Bedingungen für mehr Resilienz schaffen können, um aktuelle und zukünftige Krisen zu meistern. Dabei werden kurz-, mittel- und langfristige Strategien skizziert und es wird aufgezeigt, wie sie dieses zentrale Thema in Ihre Organisationsentwicklung integrieren können.

Referent:

Denis Mourlane ist Gründer und Geschäftsführer von mourlane management consultants. Als

approbierter Psychologischer Psychotherapeut und Systemischer Berater ist er Experte in den

Bereichen Führungskräfteentwicklung, Resilienz, Potentialanalysen und psychologische

Gesundheit im Arbeitsumfeld. Mourlane war weltweit für internationale Konzerne wie die

Deutsche Lufthansa AG, BP Inc. oder Motorola Inc. tätig und ist heute gefragter Key-Note-

Speaker zum Thema Resilienz. Er gilt als einer der bekanntesten „Thought Leader“ in diesem

Bereich und bietet seit 2010 das an der University of Penn im Team von Prof. Martin E.

Seligman entwickelte Resilienztraining für Unternehmen an. Seine Bücher “Resilienz” und

“Emotional Leading” sind bei BusinessVillage und bei dtv erschienen.

Termin:

Mittwoch, 30. Juni 2021, 12 Uhr

und

Mittwoch, 7. Juli 2021, 12 Uhr

Dauer:

jeweils ca. 60 Minuten

Das Webinar ist der Auftakt der dreiteiligen Serie „Take your Change – Das Zukunfts-Labor“ von publisher consultants und buchreport. Die nächsten Termine: Mittwoch, 15. & 22. September um 12 Uhr zum Thema Nachhaltigkeit

Mittwoch, 24. November & 1. Dezember um 12 Uhr zum Thema Digitalisierung

Preis:

199 Euro zzgl. MwSt

179 Euro zzgl. MwSt für buchreport-Abonennten

jeweils 99 Euro zzgl. MwSt für den zweiten Zugang eines Unternehmens

399 Euro zzgl MwSt für das Jahrespaket (3 x 2 Termine)

Zur Anmeldung geht es hier.