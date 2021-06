Relaunch der AVP-Website und neues Logo

Aus den Unternehmen

Der AVP Arbeitskreis Verlags-PR e.V. bringt die PR-Verantwortlichen und Kommunikationsprofis der Buchbranche zusammen. Als eigenständiger Verein und bedeutendes Netzwerk vertritt er die Interessen der Beschäftigten in Pressestellen und Öffentlichkeitsabteilungen von Verlagen, Buch-PR-Agenturen sowie ihrer freiberuflich tätigen Kolleginnen und Kollegen. Um diese Aufgabe auch nach außen stimmig zu präsentieren, hat der AVP seine Homepage grundlegend überarbeitet und ist nun unter www.avp-netzwerk.de mit einer neuen Website online gegangen. Passend dazu wurde das neue Logo des Vereins entwickelt.

„Der Relaunch der Website war lange geplant. Mit der Agentur 43p stand uns ein kompetenter Partner in Sachen Gestaltung und Umsetzung zur Seite. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freuen uns, dass der AVP online nun so einen zeitgemäßen Auftritt hat“, so die Vorstandsvorsitzenden Gisa Wörlein und Mathias Voigt.

Auf der neuen Homepage können sich interessierte Kolleginnen und Kollegen beim AVP anmelden, sich über anstehende Veranstaltungen und Workshops informieren, eine Teilnahme an der Jahrestagung buchen und auf dem Blog neue Beiträge zu den vielfältigen Fragestellungen der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit entdecken. Den AVP-Mitgliedern stehen im geschlossenen Mitgliederbereich darüber hinaus interne Unterlagen zur Verfügung.