Carla Scheunemann: Reizen mit besonderer Rezeptur

Der Kölner Verlag Community Editions punktet mit seinen Büchern und Comics auch bei Jungen. Programmleiterin Carla Scheunemann beleuchtet eine Zielgruppe mit speziellen Interessen.

„Jungs lesen halt nicht gern Bücher“ – stimmt das Narrativ?

Nein, denn es gibt bestimmte Konstellationen, die Bücher entstehen lassen, die Jungs sehr wohl gern lesen. Es kommt dabei darauf an, dass man sie in ihrer Lebenswelt abholt. Das ist schwieriger als bei Mädchen, aber es funktioniert, wie unsere Autoren Paluten oder Arazhul zeigen, die regelmäßig vordere Plätze auf den Bestsellerlisten erreichen. Wir bekommen Jungs besonders mit Comics und anderen illustrierten Formaten ins Boot und mit Geschichten, die an ihre anderen Medienerfahrungen anknüpfen.