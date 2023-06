REIF fürs Buch: Strategien und Konzepte für Verlage und Autor:innen

Aus den Unternehmen

Die Buchbranche erhält Zuwachs: Zum 1. Juni 2023 hat sich Carolin Reif mit ihrer Agentur REIF fürs Buch als Dienstleisterin selbstständig gemacht.

Ihr Schwerpunkt wird auf den Bereichen Konzeption und Redaktion, Autor:innenmarketing, Social-Media-Begleitung sowie Event- und Projektmanagement liegen. Ihre umfangreiche Expertise in diesen Feldern konnte sie sowohl in der Holtzbrinck-Gruppe als auch bei der Konzeption und Durchführung innovativer Autor:innenkampagnen in der Agentur vm-people u.a. für Sebastian Fitzek, Arno Strobel, Cornelia Funke u.v.a entwickeln.

Das Sichtbarmachen von Büchern, Marketing und Branding für Verlage und Autor:innen sowie das Konzipieren innovativer Kampagnen, Produkte und Events liegen der erfahrenen Verlagsspezialistin besonders am Herzen. Aktuell unterstützt sie u.a. den Lingen Verlag bei der Produktentwicklung für die Erfolgsmarke Leo Lausemaus sowie den Westermann Verlag bei den Themen Markenführung, Projektmanagement und Social Media rund um die Marke LÜK.

Über REIF fürs Buch

REIF fürs Buch ist ein Dienstleistungsunternehmen in der Buchbranche mit Sitz in Berlin mit den Schwerpunkten Produktentwicklung, Social Media-Beratung, Buch- und Autor:innenmarketing, Projektmanagement sowie der Organisation und Durchführung von literarischen Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.reiffuersbuch.de.