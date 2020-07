Reichweite auf Facebook, Google und Co. planen und nutzen

Online-Werbung gehört zu jedem Marketing-Mix – aber wo jetzt genau finden Sie Ihre potenzielle Zielgruppe? Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Amazon, Pinterest, Xing, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, Native Advertising, … Die Auswahl ist groß.

Julie Wellan, Senior Marketing Managerin bei Bilandia, führt in diesem einstündigen Webinar durch die Online-Vielfalt und erläutert dabei anhand praktischer Tipps, welche Plattform sich für welche Mediastrategie eignet.

Inhalt:

Referentin:

Julie Wellan verantwortet als Senior Marketing Managerin bei der Online-Agentur Bilandia den Bereich Paid Media und Analytics mit Fokus Advertising. Sie studierte nach ihrer Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print beim Verlag dtv in München an der Oxford Brookes University Publishing mit Schwerpunkt Digital. Sie ist seit 2015 bei Bilandia tätig.

Termin:

22. Juli, 13 Uhr

Dauer:

Ca. 60 Minuten

Kosten:

Kosten:

Was ist ein Webinar?

Was ist pubiz.de?

