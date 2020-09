Reichen die Kapazitäten der US-Druckereien?

In der US-Buchbranche wächst die Anspannung angesichts des nahenden Weihnachtsgeschäfts. Wie in Deutschland ist die umsatzstärkste Jahreszeit nach dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr besonders wichtig. Doch die zentrale Frage jenseits des Atlantiks lautet aktuell nicht, wie viele Bücher die Amerikaner 2020 kaufen werden, sondern ob die angeschlagene Logistikkette in Stresszeiten reibungslos funktioniert.

Ginge es nur um den in den kommenden Wochen zu erwartenden überdurchschnittlich großen Novitätenberg – viele Publikumsverlage wollen ihre wegen der Pandemie verschobenen Frühjahrstitel zusammen mit dem Herbstprogramm ausliefern –, wäre das ein lösbares Problem, sagt Barnes & Noble-CEO James Daunt. „Dann werden die Bücher eben enger zusammengerückt und wir müssen unser Sortiment noch besser kuratieren.“

Aber Daunt und viele andere Buchhändler fürchten, dass es ein Großteil der Bücher gar nicht erst in ausreichender Zahl in den Handel schaffen könnte. ...

