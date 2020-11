Regionale Nachfolgelösungen

Dass Sortimentsbuchhandlungen bei der Suche nach einer geeigneten Nachfolge durchaus in unabhängigen Händen bleiben, zeigen zwei aktuelle Beispiele aus Baden-Württemberg: Carolin Wolf, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlungen in Bruchsal und Weingarten, übernimmt zum 1. März 2021 die Buchhandlung Buchladen am Roten Tor in Oberderdingen (ca. 10.000 Einwohner). Inhaber Franz Domokos geht im Frühjahr in den Ruhestand, seine beiden langjährigen Mitarbeiterinnen bleiben beschäftigt.

Für Wolf ist dies bereits die zweite Übernahme, nachdem sie im Januar dieses Jahres die ehemalige Buchhandlung Bücherwurm in Weingarten (Baden) übernommen hat. „Ich arbeite leidenschaftlich gern als Buchhändlerin und bin meiner Heimatregion sehr verbunden. Daher freue ich mich, ...