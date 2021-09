Dirk Palm holt den Be.bra-Verlag unter sein Dach

Verlage

Nachfolgeregelung unter Hauptstädtern: Der Berliner Unternehmer Dirk Palm (51) hat den Be.bra Verlag und den angegliederten Be.bra Wissenschaft Verlag übernommen. Der bisherige Be.bra-Verleger und -Inhaber Ulrich Hopp (66) bleibt noch bis Ende 2021 als Geschäftsführer an Bord und wird sich anschließend in den Ruhestand verabschieden. Begleitet wurde die Transaktion von dem Verlagsberater Dieter Durchdewald.

Palm ist Inhaber des Verlagsdienstleisters Palmedia Publishing Services und des auf Berlin-Regionalia spezialisierten Elsengold Verlags. Im 1994 von Ulrich Hopp gegründeten Be.bra-Verlag erscheinen Sachbücher zu aktuellen Themen, zur deutschen Geschichte, zu Berlin, Brandenburg und anderen Regionen, aber auch historische Kriminalromane. „Die Programme ergänzen sich in idealer Weise, wir werden sie künftig weiterent­wickeln und ausbauen“, sagt Palm. Der neue Be.bra-Eigner steigt in der Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters auch auf operativer Ebene in das Unternehmen ein. Robert Zagolla (48) bleibt überdies Co-Geschätfsführer des Be.bra Verlags, alle Mitarbeitenden werden laut Palm übernommen.

Nach beruflichen Stationen als Geschäftsführer des Sutton Verlages (2000 –2002) und als Programmleiter der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (2002 –2006) machte sich Palm 2006 mit seinem Verlagsdienstleistungsunternehmen selbstständig. 2013 hob er den auf Berlin-Themen ausgerichteten Elsengold Verlag aus der Taufe. Seit 2015 publiziert Elsengold auch weitere Kultur- und Geschichtstitel sowie ein Buchprogramm über Wien.