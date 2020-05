Reduzierung mit Aufstockung

In fast allen deutschen Wirtschaftszweigen sind Unternehmen in der Coronakrise auf Kurzarbeit angewiesen (s. Kasten). Das ist auch in der Buchbranche nicht anders: Neben Buchhandlungen haben auch zahlreiche Verlage das Instrument bereits eingesetzt, der Hanser Verlag etwa hat bereits seit Anfang April komplett auf Kurzarbeit umgestellt, beim Oekom Verlag beispielsweise sind vor allem Lektorat und Herstellung betroffen.

Bei den großen Konzernverlagen nimmt jetzt die Verlagsgruppe Random House Kurzarbeit in Anspruch: Voraussichtlich von Mai bis Juni werden Mitarbeiter in allen Bereichen ihre Arbeitszeit um 30% reduzieren, bestätigt Kommunikationschefin Claudia Limmer auf buchreport-Anfrage. Die Verlagsgruppe sei zwar grundsätzlich gut aufgestellt und bilde ...