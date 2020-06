Rechenspiele und Riesenaufwand

Dass die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer (MwSt.) für die Branche das Potenzial zum Worst-Case-Konjunkturpaket-Szenario hat – viel Aufwand, fragwürdiger Nutzen –, dämmerte vielen direkt nach Bekanntwerden der Regierungspläne.

Eine Umstellung bedeutet nicht nur für den Buchmarkt mit seinen Besonderheiten durch Preisbindung und Verkehrsordnung, sondern für alle Handelsbranchen einen enormen administrativen Aufwand, allein, um die Systeme termingerecht umzustellen. Kommt im Handel noch die Neuauszeichnung zahlreicher Produkte hinzu, weil die Steuererleichterung in Form niedrigerer Verkaufspreise an die Verbraucher weitergegeben werden soll, entwickelt sich die MwSt.-Senkung zur Mammutaufgabe – mit der Aussicht, das Ganze bei der Rückumstellung in 6 Monaten zu wiederholen. ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.express 24/2020,hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.