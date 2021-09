Rebecca Wilhelm übernimmt Direktionsassistenz beim Team der Stiftung Internationale Jugendbibliothek in München

Aus den Unternehmen

Seit dem 1. September unterstützt Rebecca Wilhelm (29) als Direktionsassistenz das Team der Stiftung Internationale Jugendbibliothek in München.

Nach einem Master im Fach Buchwissenschaften mit Schwerpunkt Verlagspraxis an der LMU München absolvierte Frau Wilhelm beim Carl Hanser Literaturverlag ein Volontariat in der Abteilung für Auslandslizenzen. Nun fällt in ihren neuen Verantwortungsbereich u.a. die Veranstaltungsorganisation sowie die Koordination des Stipendiatenprogramms, das die IJB in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt durchführt.

Die Internationale Jugendbibliothek, mit Sitz in Schloss Blutenburg in München, ist die weltweit größte Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Sie wurde 1949 von Jella Lepman gegründet und seither kontinuierlich zum international anerkannten Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur ausgebaut.