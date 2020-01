Ravensburger mit Umsatzplus

Verlage

Ravensburger präsentiert traditionell zu den wichtigen Branchentreffs seine Vitalwerte. Wie schon im Herbst zur Frankfurter Buchmesse vermeldet das Unternehmen, aktiv im Buch- und Spielebereich, auch zur Nürnberger Spielwarenmesse (29.1.–2.2.) weiteres Wachstum. Die vorläufigen Zahlen im Überblick:

Die Ravensburger Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr international um 6,7% zugelegt und mit 524,2 Mio Euro den höchsten Umsatz ihrer Geschichte erzielt (Umsatz nach Konsolidierung).

Besonders im Ausland legte die Gruppe zu, die seit einigen Jahren eine Internationalisierungstrategie verfolgt.

Dabei habe man besser abgeschnitten als das Marktumfeld: „Während die fünf großen europäischen Spielwarenmärkte mit Ausnahme von Deutschland leicht rückläufig waren, legte Ravensburger in diesen Märkten in Summe klar zu, darunter vor allem in Frankreich, Italien und Spanien”, heißt es in einer Mitteilung. Auch im größten Spielwarenmarkt Nordamerika verzeichnet Ravensburger demnach Wachstum. Dort hat das Unternehmen sein Präsenz zuletzt vertrieblich als auch mit Akquisitionen ausgebaut.

Mittlerweile erwirtschaftet Ravensburger nach eigenen Angaben zwei Drittel seiner Spielwarenumsätze im Ausland.

Details zur Entwicklung des Buchgeschäfts vermeldete Ravensburger im Oktober 2019 zur Frankfurter Buchmesse.