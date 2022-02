Ravensburger investiert in Nachhaltigkeit

Verlage

Die Ravensburger Gruppe vermeldet für das Jahr 2021 ein kleines Umsatzplus von 1% und verzeichnet damit einen Jahresumsatz von 636 Mio Euro. Im Vorjahr hatte das Spielwarenunternehmen mit +20% ein Rekordwachstum vermeldet. Da das Unternehmen durch das vorangegangene Wachstum an seine Kapazitätsgrenzen gelangt war, wurden hohe Investitionen angestoßen: Investiert wurde vor allem in die Ausweitung der Fertigungskapazitäten und in Arbeitsplätze, aber auch in die Expansion im Ausland, Innovationspartnerschaften und die Nachhaltigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während in Deutschland die Umsätze leicht zunahmen, konnten sie in Auslandsmärkten wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Skandinavien deutlich gesteigert werden. Schwieriger war es in den USA: Im zweitgrößten Ravensburger-Absatzmarkt wurde weniger Ware ausgeliefert als geplant. Das liegt u.a. an der Fusion mehrere Logistikstandorte und den globalen Transportengpässen, die auch das Ravensburger-Geschäft betreffen.

Besonders gut verkauften sich im vergangenen Jahr Puzzles und Kreativprodukte. Trotz des „Puzzlebooms“ der Jahre 2019 und 2020 konnte in diesem Segment ein Umsatzwachstum von 5% verzeichnet werden. Besonders beliebt war das Angebot „my Ravensburger Puzzle“, welches Einzelanfertigungen auf Kundenwunsch produziert. Aber auch klassische Lizenzthemen wie Pokémon und Harry Potter ließen sich gut verkaufen. Ebenfalls beliebt sind „Malen nach Zahlen“ und „Echoes“, eine Audio-Mystery-Spielreihe.

Ravensburgers Investitionsschub

Seit 2020 hat die Ravensburger Gruppe mehr als 100 Mio Euro in das Unternehmen investiert: