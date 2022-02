Ravensburger beteiligt sich an Crowdfunding-Plattform für „Gamefound“

Aus den Unternehmen

Ravensburger beteiligt sich mit vier Millionen Euro am polnischen Start-up Gamefound. Die international agierende Crowdfunding-Plattform für Brettspiele ist damit das erste Start-up-Unternehmen, in das Ravensburger im Rahmen seines neuen Innovations- und Investment-Programms „Next Ventures“ investiert.

„Mit Gamefound investieren wir in ein starkes Gründerteam mit Branchen-Know-how, ein Start-up mit extrem viel Potential in unserem Kernsegment Brettspiele“, sagt Thomas Bleyer, Group Director Corporate Development & New Business der Ravensburger AG, der das „Ravensburger Next Ventures“ Programm verantwortet.

Gamefound (www.gamefound.com) wurde 2019 als Spin-off des erfolgreichen Brettspiel-Verlags und Crowdfunding-Experten Awaken Realms gegründet. Gamefound bietet Brettspiel-Entwicklern spezielle Services, um mit ihrer Community zu interagieren und Brettspiel-Ideen erfolgreich umzusetzen. Gamefound startete im Jahr 2021 mit einer Beta-Phase und setzte bereits mehr als 30 Kampagnen um, in denen insgesamt über 22 Millionen Dollar gesammelt wurden. Mit dem Investment von Ravensburger wird die Plattform für alle Interessenten weltweit geöffnet.

„Next Ventures“ ist das Ravensburger Programm für Innovationsprojekte und Start-up-Investments. Dazu stellt die Unternehmensgruppe einen zweistelligen Millionenbetrag bereit und fördert jährlich bis zu vier Projekte. Ziel von „Next Ventures“ ist es, das interne Innovationsmanagement auszubauen und gemeinsam mit Start-up-Teams neue Produktideen und Services erfolgreich auf den Markt zu bringen. Im Fokus stehen Geschäftsfelder, die thematisch zu Ravensburger passen. „Next Ventures“ ist Teil der Unternehmensstrategie von Ravensburger, durch Innovation und internationale Ausrichtung zu wachsen.