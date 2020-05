Nicole Schindler: Ratgeber brauchen den Buchhandel

Nicole Schindler dirigiert in der Geschäftsleitung des Verlags Eugen Ulmer Marketing und Vertrieb. Als Mitglied des Sprecherkreises der IG Ratgeber des Börsenvereins beschreibt sie die Auswirkungen der Coronakrise.

Belletristik und Kinderbuch haben nach der Wiederöffnung zugelegt. Bleiben die Ratgeber etwas im Schatten?

In den ersten Tagen der Ladenschließung gab es bei vielen Verlagen deutliche Einbrüche. Es ist so etwas wie eine Schockstarre eingetreten. Eine Woche später zogen die Bestellungen aber wieder an, das habe ich auch von vielen meiner Ratgeberkollegen gehört. Tatsächlich können wir derzeit keinen Bereich benennen, der tief in den Keller geht. ...

Dieser Beitrag ist zuerst im buchreport.express 19/2020 erschienen, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.