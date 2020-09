Ralf Markmeier verstärkt Führungsteam von Bonifatius

Personalia

Das Paderborner Medienunternehmen Bonifatius holt Ralf Markmeier (54) ins Führungsteam. Zum 15. Oktober wird er Leiter des Bonifatius Verlages. Zukünftig soll er die Geschäftsführung übernehmen.

Markmeier berichtet in seiner neuen Funktion an die Geschäftsführer Rolf Pitsch (63) und Tobias Siepelmeyer (44). Seine Aufgabe ist die Programmentwicklung des für religiöse Sachliteratur und Regionalia bekannten Verlages und dessen neue Marktausrichtung. Markmeier war zuletzt nach verschiedenen Tätigkeiten als Geschäftsführer und Verleger bei Verlagen der Verlagsgruppe Random House und für HarperCollins Germany als selbständiger Berater und Literaturagent mit seiner Firma WHYPublishing tätig.

Ab dem 1. Oktober 2021 wird Markmeier dann Geschäftsführer Content und Handel und folgt zum Jahreswechsel 2021/2022 Rolf Pitsch als Geschäftsführer des Unternehmens. „Mit Ralf Markmeier konnten wir einen exzellenten Kenner der Branche und einen inspirierenden Kopf für die Contentbereiche unseres Unternehmens gewinnen,“ freut sich Rolf Pitsch über die „rechtzeitige Weichenstellung“. „Die frühzeitige Nachfolgeregelung in der Geschäftsführung sichert die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens“, betont Tobias Siepelmeyer.

Bonifatius habe sich in den zurückliegenden, stark von der Corona-Pandemie geprägten Monaten, erfolgreich in seinen Märkten bewähren können, berichtet das Unternehmen weiter. Im Bereich Druckerei wurden einige Industriekunden gewonnen, die Entwicklung des Buchverlags, der Kirchenzeitung „Der Dom“, der regionalen Kirchenmagazine sowie der beiden Bonifatius Buchhandlungen gingen in die richtige Richtung. Auch in der Buchhandlung Linnemann sei nach Abschluss aller Modernisierungsmaßnahmen die Kundenfrequenz anhaltend positiv. Das Unternehmen erzielte in seinem Jubiläumsjahr 2019 (Gründung 1869) mit rund 170 Mitarbeitenden erstmals einen Umsatz über 30 Mio Euro.