Pubiz meets Innovation: Wie die Personalführung bei Penguin Random House gelingt

Human Resources, Management, Veranstaltung

hat im April 2021 die Personalführung bei Deutschlands größter Publikumsverlagsgruppe übernommen und damit in einer Zeit, in der die HR-Herausforderungen besonders hoch sind: Home Office, Corona, Fachkräftemangel und New Work. Wie wird all das beigemanagt? Wie funktioniert die Personalgewinnung heute und wie hält man das Team beisammen? Unternehmensberatertrifft in der Gesprächsreiheeinmal im Monat freitags Innovationsführer zum 30-minütigen Dialog über aktuelle Projekte und Themen, die die Branche nach vorne bringen.Die kostenlose Teilnahme an der Gesprächsreihe wird durch Xpublisher selbst ermöglicht. Normalerweise bezahlen Sie als Teilnehmer eine Gebühr, in der die Teilnahme und der Zugriff zu den Mitschnitten enthalten ist. Die Kosten werden in diesem Falle von unserem Gesprächsteilnehmer, der gleichzeitig Sponsor der gesamten Reihe ist, übernommen.Marco Jochum hat zum 1. April 2021 den Bereich Personal in der Penguin Random House Verlagsgruppe übernommen. Als Senior Vice President Human Resources ist er Mitglied der Geschäftsleitung. Jochum ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen in Bertelsmann-Unternehmen tätig, zuletzt als Senior Vice President Corporate Human Resources & Bertelsmann Investments sowie als Personalleiter verschiedener Unternehmensbereiche, unter anderem der Audio Alliance.Ehrhardt Heinold ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte zur (digitalen) Strategieentwicklung im Medienmarkt begleitet und dabei Businesspläne u.a. zu Start-ups und Verlagsfusionen erstellt. Er ist als Tagungsleiter, Moderator und Seminarleiter tätig. Zum Thema Innovation und Business Development in Verlagen hat Heinold eine Vielzahl von Vorträgen gehalten, Fachartikel veröffentlicht und an diversen Studien mitgewirkt. Heinold zählt laut Fachmagazin Kresspro zu den 25 wichtigsten Medienberatern.Freitag, 21. Januar 2022, 14:00 Uhrca. 30 Minuten