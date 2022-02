Pubiz meets Innovation: Projektmanagement in der dfv Mediengruppe

Gast

Larissa Weightman ist seit 2021 Leiterin des Projektmanagement Office der dfv Mediengruppe. Zuvor hat sie sich bei dem Frankfurter Businessmedien-Anbieter in unterschiedlichen Positionen einen breiten Erfahrungsschatz aufgebaut: Die 35-Jährige fing 2011, nach dem Abschluss ihres Studiums Digitale Medien an der Dualen Hochschule Mannheim, als Trainee beim dfv an. Später war sie als Online Managerin bei der TextilWirtschaft tätig und wechselte dort 2013 in den Online-Verkauf. Zusätzlich übernahm sie die Vermarktung von etailment. 2017 wechselte sie in die Digitale Medienentwicklung und widmete sich speziell dem Projektmanagement. 2018 bis 2020 studierte Weightman berufsbegleitend Digital Transformation Management (MBA) an der Goethe Business School.

Moderator