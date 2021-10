Pubiz meets Innovation: Jens Klingelhöfer über neue Geschäftsmodelle

Digital, Veranstaltung

Der Digitaldienstleister Bookwire ist zuletzt durch sein neues Engagement in Sachen Blockchain und NFT-Marktplatz in Erscheinung getreten. Die neuen digitalen Monetarisierungsmöglichkeiten gewinnen auch für die Buchbranche an Bedeutung, aber ist sie bereit dafür?

Im Gespräch mit Unternehmensberater Ehrhardt F. Heinold erklärt Bookwire-Geschäftsführer Jens Klingelhöfer sein Vorhaben und zeigt auf, was Produkt- und Geschäftsmodell-Innovationen mit sich bringen.

Ehrhardt F. Heinold trifft in der Gesprächsreihe „Pubiz meets Innovation“ einmal im Monat freitags Innovationsführer zum 30-minütigen Dialog über aktuelle Projekte und Themen, die die Branche nach vorne bringen.

Die kostenlose Teilnahme an der Gesprächsreihe wird ermöglicht durch Xpublisher.

Normalerweise bezahlen Sie als Teilnehmer eine Gebühr, in der die Teilnahme und der Zugriff zu den Mitschnitten enthalten ist. Die Kosten werden in diesem Falle vom Sponsor übernommen.

Jens Klingelhöfer Geschäftsführer und Co-Gründer von Bookwire Jens Klingelhöfer ist Geschäftsführer und Co-Gründer von Bookwire mit Sitz in Frankfurt am Main. 2009 gegründet, zählt das Unternehmen heute international zu den führenden Digital-Publishing-Unternehmen. Bevor er gemeinsam mit John Ruhrmann Bookwire gründete, war Klingelhöfer rund zehn Jahre in der Musikbranche tätig. Er tritt regelmäßig als Speaker auf und ist seit 2019 im Vorstand des Börsenvereins.