Pubiz meets Innovation: Die Zukunft der Dokumentenerstellung und -distribution

Die Art und Weise, wie wir in Zukunft Dokumente, Magazine oder Bücher aufbereiten und publizieren, wird sich grundlegend verändern. Ein radikaler Paradigmenwechsel in der Branche steht uns bevor. Nein, eigentlich ist er bereits in vollem Gange!

Das ist nicht nur die Meinung des Branchenexperten Matthias Kraus, sondern wird auch von renommierten Forschungsinstitutionen wie Forrester und deren Analysten vertreten. So schreibt Principal Analyst Cheryl McKinnon im Forrester Report „The Future of Documents“ folgendes:

„Document authoring is ready for its moment of disruption“.

Der Software Anbieter Xpublisher hat die Formel für die zukünftige Dokumentenerstellung und -distribution entschlüsselt und macht seine Kunden und Partner bereits heute fit für die Zukunft im Verlagswesen.

Doch wie sieht dieser Paradigmenwechsel genau aus? Was erwartet uns? Wie stellt man sich als Verlag bzw. Publisher optimal für die Zukunft auf?

Unternehmensberater Ehrhardt F. Heinold trifft in der Gesprächsreihe „Pubiz meets Innovation“ einmal im Monat freitags Innovationsführer zum 30-minütigen Dialog über aktuelle Projekte und Themen, die die Branche nach vorne bringen. Dieses Mal: Matthias Kraus, Geschäftsführer von Xpublisher.

Die kostenlose Teilnahme an der Gesprächsreihe wird durch Xpublisher selbst ermöglicht.

Normalerweise bezahlen Sie als Teilnehmer eine Gebühr, in der die Teilnahme und der Zugriff zu den Mitschnitten enthalten ist. Die Kosten werden in diesem Falle von unserem Gesprächsteilnehmer, der gleichzeitig Sponsor der gesamten Reihe ist, übernommen.

Referent Matthias Kraus ist Gründer und Geschäftsführer der Xpublisher GmbH. Seit 2001 berät er zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft-und Raumfahrt, Technologie, Bildung, Öffentliche Verwaltung und vielen weiteren Branchen im Bereich des Multichannel-Publishings und begleitet sie auf dem Weg in die Digitalisierung.