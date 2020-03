Programm des MVB Ad Summit 2020: Tun, was wirkt!

Aus den Unternehmen

Extremsportlerin Jacqueline Fritz eröffnet das Jahrestreffen für Marketing und Vertrieb am Mittwoch, 09.06.2020, im Frankfurter Haus des Buches | Vorträge und Workshops thematisieren die Suche nach Wegen zum richtigen Anfangen und zum Anfangen des Richtigen

Der Weg zum Gipfel fängt für Jacqueline Fritz im Kopf an. In ihrer Keynote zum diesjährigen MVB Ad Summit zeigt die beinamputierte Extremsportlerin am Beispiel ihrer eigenen Alpenüberquerung, wie sich ungeahnte Höhen erklimmen lassen, wenn man sein Ziel fest im Blick behält – im wörtlichen und übertragenen Sinn gleichermaßen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren von der gelernten Grafikdesignerin, wie sie ihre Ziele so definieren und anpacken, dass sie ungeahnte Potentiale entdecken und motiviert über sich hinauswachsen können; getreu dem Motto „Nur durch Bewegung können wir etwas bewegen“. Das zweite Jahrestreffen für Marketing und Vertrieb, veranstaltet vom Technologie- und Informationsdienstleister MVB, findet am Mittwoch, 09.06.2020, im Frankfurter Haus des Buches statt. Tickets können ab sofort mit Frühbucherrabatt gebucht werden: www.mvbadsummit.de/tickets.

Über das Programm

Wenn bewährte Vermarktungsformate nicht mehr ausreichen, um bestehende und vor allem neue Buchkäufer zu erreichen, müssen Marketing und Vertrieb neue Wege der Kundenansprache finden. Doch wohin soll die Reise dabei gehen und mit welcher Ausrüstung treten wir sie an? Wie kommen wir am besten zu neuen Erfolgsrezepten, um das Buch im Allgemeinen und einzelne Titel im Speziellen als attraktives Produktangebot zu inszenieren? Welche Rolle spielen dabei Haltung, Mut und Kreativität, aber auch Wissen über den Markt und seine Bedürfnisse? Antworten auf diese Fragen will der MVB Ad Summit 2020 geben.

„In den Vorträgen und Workshops des diesjährigen MVB Ad Summit suchen wir nach Wegen zum richtigen Anfangen und zum Anfangen des Richtigen. Denn einfach handeln ist zwar einfach, aber meistens auch einfach zu wenig. Zu tun, was wirkt, ist die Kunst der Stunde. Wie das geht, wollen wir gemeinsam erarbeiten“, erklärt Andrea Schneemeier, Managerin Marketing & Kommunikation bei MVB.

Das Veranstaltungsprogramm wird fortlaufend auf der Webseite aktualisiert: www.mvbadsummit.de/programm – der Hashtag zum Netzwerktreffen lautet: #BooksellingReloaded

Jetzt Frühbucherrabatt sichern

Bis Montag, 13.04.2020, können Tickets zum ermäßigten Preis von 390,- statt 490,- Euro unter www.mvbadsummit.de/tickets gebucht werden. Mit dem Early-Bird-Kombi-Angebot gibt es zudem 50 Prozent Rabatt auf das zweite Ticket für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gleichen Unternehmen.