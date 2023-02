Preußen Münster und Coppenrath Verlag beginnen Zusammenspiel

Aus den Unternehmen

Am Hafen von Münster hat der Coppenrath Verlag seit Jahrzehnten sein zuhause und es von dort geschafft, mit seiner ideenreichen und kreativen Welt ganze Generationen, auch über Ländergrenzen hinweg, mit Geschichten wie „Hase Felix“, „Prinzessin Lillifee“ oder „Käpt’n Sharky“ zu begeistern und zu bewegen. An der Hammer Straße schreibt der SC Preußen Münster andere Geschichten, schafft es als Traditionsclub aus der Domstadt aber ebenso, Menschen jeder Gesellschaftsschicht und über Altersgrenzen hinweg zu begeistern. In Zukunft wollen die beiden Münsteraner Institutionen auch einen gemeinsamen Weg beschreiten und beim Adlerclub die Themenfelder Kinder und Familien bespielen.

Ein Thema, das auch Geschäftsführer Ole Kittner um- und antreibt: „Ich freue mich sehr, dass wir ein authentisches und verwurzeltes Münsteraner Unternehmen im Team begrüßen können. Mit Coppenrath spielen wir jetzt den Doppelpass, um zukünftig schöne Projekte und kindgerechte Merchandise-Produkte zu entwickeln. Wir haben in den ersten Gesprächen bereits viele Ideen ausgetauscht. Ich bin selbst total gespannt auf die Ergebnisse.“ Und Ideen gibt es viele. Ideen, um den Sportclub für die kleinen Preußenfans und die, die es noch werden sollen, noch nahbarer werden zu lassen.

„Ein erstes Projekt, das wir zeitnah ins Auge fassen, ist die Unterstützung des KidsClubs“, sagt Dr. Lambert Scheer, Geschäftsführer des Coppenrath Verlags, und führt aus: „Sowohl die Preußen als sportlicher Magnet für Kinder im Münsterland als auch wir als traditioneller Münsteraner Kinderbuchverlag haben schon immer die junge Zielgruppe im Blick, für die wir Welten schaffen. Mit dem KidsClub von Preußen Münster landen wir hier einen Volltreffer.“

Der erste Doppelpass zwischen Hafen und Hammer Straße, zwischen Fußballclub und Kinderbuchverlag, ist also gespielt und macht schon jetzt Lust auf das zukünftige Zusammenspiel.