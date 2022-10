Preis-Ausflug nach Augsburg

Handel

„Ein schöner Beleg für die große Wertschätzung dieser Auszeichnung in der Buchbranche,“ interpretiert Kulturstaatsministerin Claudia Roth die gestiegenen Bewerberzahlen für den diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis. Auch der Blick auf Inflation und Energiekosten dürfte die inhabergeführten Buchhandlungen zum Wettbewerb um die Preisgelder motiviert haben. Mit 435 Einreichungen wurde das Niveau von 2020 (426) übertroffen. Wie üblich werden 118 Sortimenter ausgezeichnet:

3 „beste“ Buchhandlungen werden mit je 25.000 Euro ausgezeichnet.

5 „besonders herausragende“ Händler erhalten je 15.000 Euro.

100 „herausragende“ Buchhandlungen erhalten jeweils 7ooo Euro.

Weitere 10 Buchhandlungen mit einem Umsatz von über 1 Mio Euro erhalten ein undotiertes Gütesiegel.

35 der Nominierten können sich das erste Mal zumindest über die 7000 Euro der Staatsministerin freuen. Seit Bestehen des Preises überzeugen die Bremer Buchhandlung Logbuch von Sabine und Axel Stiehler sowie der Hanauer Buchladen am Freiheitsplatz von Dieter Dausien die Jurys besonders: Zum 5. Mal schon können beide die Auszeichnung entgegennehmen, in diesem Jahr am 30. Oktober in Augsburg.

Berlin untermauert einmal mehr seinen Ruf auch als Buchhandels-Hauptstadt mit diesmal sogar 15 gewürdigten Verkaufsstellen.Ein qualitativ hochwertiges Buchhandelsangebot wurde in Thüringen ausgemacht: Die 20.000 Einwohner der Fachwerkstadt Schmalkalden können bei zwei ausgezeichneten Sortimenten Bücher einkaufen.

Buchhandlungspreis-Jury Die Jury für die Vergabe der Preisgelder steht 2022 unter Vorsitz von Moderator und Literaturkritiker Knut Cordsen. Weitere Mitglieder sind: Querverlag-Chef Jim Baker, Verlagsleiterin Monika Bilstein (Peter Hammer Verlag), Verlagsvertreter Christian Geschke, Verlegerin Britta Jürgs (AvivA Verlag) sowie die Autorinnen Shelly Kupferberg und Manuela Reichart.