Praveen Madan: »Community ist der Schlüssel«

Mehr als 400 Buchhändler wollen in den USA die Zukunft des Standortbuchhandels neu definieren. Im buchreport-Interview erläutert Initiator Praveen Madan die Idee hinter „Reimagining Bookstores“.



Die von Ihnen angestoßene Digitalkonferenz „Reimagining Bookstores“ wird über die US-Buchhandlung der Zukunft diskutieren. Erwarten Sie einen großen Wurf?

Wir werden innerhalb von 2 Tagen das Rad nicht neu erfinden können. Und es wird auch kein Strategiepapier geben, das Buchhändler Punkt für Punkt umsetzen können. Aber ich rechne mit einer Fülle von Anregungen und Ideen, über die anschließend in großen und kleinen Runden weiter diskutiert werden muss, um abzuklopfen, was geht und was nicht. Letztlich muss aber jeder für sich entscheiden, wie er sich künftig aufstellen wird.

Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn aus der Konferenz heraus ein breites Netzwerk von ambitionierten Buchhändlern entsteht, die sich untereinander austauschen und Pläne für die Zukunft schmieden.