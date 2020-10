Oliver Daniel: Prägen wir eine neue goldene Ära des Hörens

Der Erfolg der Audioformate ist eine der großen Wachstums-Stories. Und das Potenzial des Marktes ist noch nicht ausgeschöpft, sagt Oliver Daniel. Der Audible-Deutschlandchef in einem Gastbeitrag über die Perspektiven für das gesprochene Wort.

Früher erzählten sich die Menschen am Lagerfeuer Geschichten. Heute hören sie unterwegs Hörbücher auf ihren Smart­phones. So verkürzt könnte man die Entwicklung des Audio-Booms zusammen­fassen, der vielleicht tatsächlich vor Tausenden von Jahren am Lagerfeuer seinen Ursprung hatte. Die Leidenschaft für gute Geschichten jedenfalls ist ungebrochen, doch das Lagerfeuer ist längst nicht mehr der einzige Ort, um sie zu erleben. Wer gute Geschichten liebt, erlebt sie auf vielfältige Weise: Neben Büchern, E-Books, Filmen und Serien sind immer öfter Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts das Medium der Wahl. Kein anderes Format ist in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie das gesprochene Wort und kein anderes lässt für die Zukunft ein solches Wachstum erwarten.

Inhaltlich getriebene Weiterentwicklung

Insbesondere in den vergangenen 15 Jahren waren einige fundamentale Veränderungen zu beobachten. Während es in der Vergangenheit vor allem die technischen Innovationen waren, die den Audio-Boom befeuert haben, gehen wir davon aus, dass die nächste Entwicklungsstufe auch inhaltlich getrieben sein wird. ...