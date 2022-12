Platz 1 für einen Comedian mit ernstem Anliegen

Bücher und Autoren

In seiner Show »Chez Krömer« sprach Kurt Krömer über seine Depression. Sein autobiografisches Sachbuch zum Thema ist Jahresbestseller 2022.

Als Kurt Krömer seinen Komiker-Kollegen Torsten Sträter im März 2021 in seine Show „Chez Krömer“ einlud, ahnte er nicht, welche Folgen diese Aufzeichnung haben sollte. Es ging um ein heikles, ein ernstes Thema: um Depression. Beide TV-Komiker leiden an dieser Krankheit und tauschten sich in dem als Verhörzimmer dekorierten Studio über ihre Erfahrungen aus.

Die Resonanz war enorm: „Als die Folge dann wirklich ausgestrahlt und besagte Atombombe gezündet wurde, da wurde mir erst richtig klar, was da eigentlich passiert ist. Es waren ungelogen Tausende von Nachrichten in Form von E-Mails, sogar handschriftlich geschriebenen Briefe, meine Facebook-Seite ist explodiert, die Instagram-Seite ist explodiert, sodass ich wirklich Wochen, Monate dafür gebraucht habe, um mir das alles durchzulesen“, erinnert sich Krömer in seinem Buch an diese Zeit. In den Medien schlug der Auftritt der beiden Comedians ebenfalls hohe Wellen – und auch die Verlage wurden sofort aufmerksam. „Bei dieser Sendung musste man keine außergewöhnlich guten Fühler haben, um zu merken, dass es eine besondere Fernsehstunde war“, sagt Mona Lang. Die stellvertretende Programmleiterin internationale Literatur bei Kiepenheuer & Witsch (KiWi) trat kurz nach der Ausstrahlung mit der Idee an Krömer heran, seine Erfahrungen in Buchform zu schildern. Die Zusage kam postwendend, und weil Krömer bereits bei seinem ersten Buch über seine Afghanistan-Reisen „Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will“ (2013), der es bis auf Platz 12 der SPIEGEL-Bestsellerliste schaffte, erfolgreich mit KiWi zusammengearbeitet hatte, war die weitere Zusammenarbeit schnell vereinbart.

Unvorhergesehener Erfolg

Mit dem ungleich größeren Verkaufserfolg von Krömers zweitem autobiografischen Sachbuch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“, das im März 2022 erschienen ist, hatte allerdings auch der Verlag nicht gerechnet:

Seit dem Verkaufsstart rangiert der Titel in den Top 20 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch, allein 16 Wochen stand er auf dem Spitzenplatz.

Über 200.000 Exemplare wurden verkauft, aktuell wird die 8. Auflage gedruckt.

Kein anderes Sachbuch hat in diesem Jahr solche Aufmerksamkeit erregt: Krömers Buch über seine Leidensgeschichte steht in diesem Jahr auf Platz 1 der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste.

Auch das Hörbuch, das Krömer bei Argon eingelesen hat, ist einer der meistverkauften Titel des Jahres und landet auf Platz 13 der Hörbuch-Jahresbestseller.

Depression: Tabu- und Reizthema

Was im Talk zwischen Krömer und Sträter offensichtlich wurde: Depression ist noch immer ein Tabuthema, gerade wenn zwei Männer darüber reden. Selbst wenn, das zeigen die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums, nahezu jeder Fünfte mindestens einmal im Leben von einer Depression oder depressiven Verstimmung betroffen ist. Oder wie Sträter, seit 2018 auch Schirmherr der Deutschen Depressionsliga, es in der Sendung formulierte: „Die Gesellschaft sieht lieber einen Gips bis zum Oberschenkel, als sich erklären zu lassen, dass du eine Depression hast.“ Psychische Erkrankungen sind in weiten Teilen noch immer ein Tabuthema. Ins Licht gezerrt werden Depressionen in der Regel nur, wenn Prominente betroffen sind. So wie einst Nationaltorwart Robert Enke. Oder eben Krömer und Sträter.

Für ihren Talk wurden die Comedians im Mai 2022 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, da hatte Krömer bereits das Buch zum Thema realisiert, das schonungslos offen von seiner ganz persönlichen Krankheitsgeschichte mit all ihren Facetten erzählt – von der Alkoholsucht bis zur Erektionsstörung, von den privaten Problemen zu Hause bis zu seinen Erfahrungen in der Tagesklinik. „Ich will wirklich nicht als das Leiden Christi durchs Land ziehen und meine Krankheitsgeschichte erzählen, sondern ich möchte mit diesem Buch Menschen helfen. Menschen, die sich in meiner Geschichte vielleicht wiederfinden“, schildert Krömer darin seinen Beweggrund. Ganz besonders aber zeigt diese Geschichte, wie schwierig und langwierig der Weg hin zur richtigen Diagnose ist, mit der eine adäquate Behandlung überhaupt erst starten kann. Bei Krömer waren es über 30 Jahre, in denen er nicht genau wusste, was mit ihm los war und sich häufig gefühlt habe wie ein schlechter Mensch.

Ein Prominenter outet sich

Psychische Krankheiten sind natürlich kein neues Sujet in den Verlagsprogammen, auch bei KiWi nicht. Geeignete Autorinnen und Autoren habe man immer im Blick, sagt Lang: „Das Buch ist bei solchen Themen einfach ein gutes Medium. Man kann es für sich selbst lesen und sich erst einmal informieren, ohne dass man es mit anderen teilen muss. Und trotzdem stellt ein Buch eine Nähe zum Autor oder zur Autorin her.“ Für manche Betroffene brauche es viel eher die Geschichte ebenfalls Betroffener als Informationen von Experten, um den ersten Schritt zu machen und Hilfe zu suchen.

Mitnichten verkauft sich aber jedes Buch über Depression so gut wie das von Kurt Krömer. Das liege, glaubt Lang, an seiner besonders zugänglichen und offenen Schreibweise. Krömer erzählt sehr persönlich und spart auch familiäre Details nicht aus. Vorbilder habe er bewusst abgelehnt: „Es war ihm wichtig, dass er nicht nur als Komiker und Prominenter von seiner Depression erzählt, sondern auch als Vater und Privatmann.“ Das spiegelt auch das Cover des Buches, in dem Krömer mit nackten Schultern abgebildet ist – eine Idee des Autors, der auch damit sein „Sich-nackt-Machen“ vor dem Leser ausdrücken wollte.

Präsenz in allen Medien

Trotz aller Authentizität: Dass der Titel sich gut verkaufen sollte, war sowohl für den Autor als auch für den Verlag selbstverständlich. Nicht zur Debatte stand daher, anstelle des Pseudonyms Kurt Krömer den bürgerlichen Namen Alexander Bojcan als Autorennamen zu verwenden. Auch weil Krömer längst nicht mehr eine so klar abzugrenzende Kunstfigur ist wie noch zu seiner Entstehungszeit vor 30 Jahren.

Zum Erscheinen des Titels rührte der Verlag ordentlich die Werbetrommel. Noch nie habe er eine solch intensive Promotion-Phase durchlebt, spiegelte Krömer an den Verlag zurück. Die Presseresonanz war gewaltig mit zahlreichen Interviews und Medienauftritten, hinzu kam eine große Zahl von Online-Rezensionen, Käuferbewertungen und nicht zuletzt privater Nachrichten an den Verlag und an Krömer selbst. Negative Stimmen seien nicht darunter gewesen, berichtet Lang, auch wenn sie das eigentlich erwartet hatte: „Wir schauen genau hin, was im Netz passiert, um schnell reagieren zu können, haben aber nichts gefunden.“

Ebenso wichtig wie die breitflächigen Auftritte in den Medien sei aber auch deren klares Ende gewesen. Zuletzt sprach Krömer Anfang November 2022 im „Kölner Treff“ (WDR) mit Christine Westermann noch einmal über sein Buch, weitere Auftritte sind zunächst nicht geplant.

Viele Nichtleser erreicht

Für das Buch scheint das auch gar nicht nötig zu sein: Auch ohne weiteren Medienpush hält sich der Titel seit Verkaufsstart auf der Bestsellerliste. Die lang anhaltende Verkaufskarriere habe einen „schönen und traurigen Grund“ zugleich, so Lang: „Es war sehr eindrücklich zu erfahren, wie viele Menschen mittelbar oder unmittelbar von dieser Krankheit betroffen zu sein scheinen. Man hat wirklich das Gefühl: Ein Land ist zur Zeit depressiv.“

Tatsächlich habe man im Verlag beobachtet, dass nach dem ersten Schwung von Kurt-Krömer-Fans viele Leserinnen und Leser hinzukamen, die ihn vorher vielleicht gar nicht kannten. Lang: „Das Buch ist weiterempfohlen und möglicherweise auch oft weitergegeben worden, das können wir deutlich sehen.“ Rückmeldungen bekomme der Verlag auch von Psychiaterinnen, Psychiatern, Psychologinnen und Psychologen, die darüber berichten, dass speziell Männer mit dem Buch in ihre Praxen gekommen seien, um einen Therapieplatz zu finden.

Eine weitere interessante Beobachtung des Verlags: Unter den Buchkäufern ist eine große Zahl von Nicht- und Seltenlesern, die seit Jahren nicht oder kaum mehr zum Buch gegriffen haben. Da habe ganz eindeutig Krömers Prominenz gezogen. Viele haben auch zum Hörbuch gegriffen, das beim Argon Verlag erschienen ist. Der habe fast wöchentlich von ungewöhnlich hohen Verkaufszahlen des Titels berichtet. Eine weitere Welle dürfte die Taschenbuchausgabe schlagen, die KiWi für Herbst 2023 angekündigt hat.

Weitere Buchprojekte mit Krömer sind dagegen derzeit noch nicht in Planung. Für den Comedian wird es nach dem jüngst angekündigten und mit viel Medienecho begleiteten Ende seiner TV-Show „Chez Krömer“, von ihm selbst als „absolut depressives Format“ bezeichnet, nun erst einmal darum gehen, sich neu aufzustellen.

