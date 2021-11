Platz 1 für den Prix Goncourt-Preisträger

Bücher und Autoren

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt sorgt auch in diesem Jahr wieder für starke Verkaufsimpulse: Der prämierte Roman „La plus secrète mémoire des hommes“ von Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey, dt.: „Die geheimste Erinnerung der Menschen“) landet nach Bekanntgabe der Auszeichnung auf Platz 1 der französischen Belletristik-Bestsellerliste.

Der franko-senegalesische Schriftsteller ist mit 31 Jahren der jüngste Goncourt-Preisträger seit 1976. Damals wurde der 29-jährige Patrick Grainville ausgezeichnet. Mbougar Sarr ist der erste senegalesische Autor, dem der renommierte Literaturpreis zugesprochen wird.

In „La plus secrète mémoire des hommes“ erzählt Mbougar Sarr von einem jungen senegalesischen Schriftsteller, der in Paris auf ein Buch aus dem Jahr 1938 stößt. Dessen Autor ist nach einem Skandal verschwunden. Die Suche nach dem mysteriösen Autor führt Faye vom Senegal über Argentinien nach Frankreich und konfrontiert ihn unter anderem mit der Kolonial­geschichte seiner Heimat.

Obwohl der Prix Goncourt nur mit symbolischen 10 Euro dotiert ist, ist er beliebt bei Schriftstellern und Verlagen, denn er macht den Preisträger oftmals über Nacht zum Bestsellerautor. So auch im vergangenen Jahr: Hervé le Telliers ausgezeichnetes Werk „Die Anomalie“ stürmte das französische Ranking und wurde auch in Deutschland zum Bestseller. Ob das auch Mbougar Sarr gelingt, bleibt abzuwarten: Eine deutsche Übersetzung erscheint voraussichtlich im Herbst 2022 bei Hanser.