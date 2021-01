Plädoyer für den goldenen Weg

Markt, Verlage

Im Januar ist vielerorts Standortbestimmung angesagt. Das gilt auch für die Wissenschaftsverlage, die sich zum Jahresauftakt bei der Fachkonferenz Academic Publishing in Europe (APE) treffen und mit Bibliotheken und Wissenschaft austauschen. Seit Jahren kündet die Konferenz, die in diesem Jahr erstmals vom Berlin Institute for Scholarly Publishing (BISP) organisiert wurde (s. Kasten unten), von den Veränderungen im wissenschaftlichen Publizieren und insbesondere von Open Science, bei dem sämtliche Elemente des Forschungsprozesses frei zugänglich gemacht werden sollen, um Transparenz und Effizienz der Wissenschaft zu steigern.

„Open Science ist besser für die Gesellschaft, wie sich am deutlichsten während der Covid-Pandemie gezeigt hat, als durch die Öffnung von Forschung und Wissen ein Impfstoff in Rekordzeit entwickelt werden konnte“, sagte etwa Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature, in seiner Keynote. Er plädiert für mehr Partnerschaft und Zusammenarbeit innerhalb des Verlagswesens und der Forschungsgemeinschaft, um die Vorteile von Open Science auszuschöpfen.

Einer der Pfeiler sei Open Access (OA) als Geschäftsmodell, das zunehmend auf dem Vormarsch ist. Die Transformation von Abonnement-­Modellen zu goldenem Open Access (bei dem die final veröffentlichte Version des Verlags, die „version of record“, direkt frei verfügbar ist) werde noch zehn Jahre andauern, prognostiziert Vrancken Peeters und betont: „Als Verleger müssen wir zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass wir in die grüne Open-Access-Sackgasse geraten – die keine offene Forschung liefert, von der Fortsetzung von Abonnements abhängt und kein nachhaltiges Finanzierungsmodell bietet – und stattdessen auf den goldenen Open-Access-Highway zur offenen Wissenschaft gelangen.“

Beim „grünen Weg” handelt es sich um eine Zweitveröffentlichung von Werken auf einem Repositorium.