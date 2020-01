Piper: Tim Müller ist stellvertretender Programmleiter

Personalia, Verlage

Tim Müller hat bereits im September 2019 die stellvertretende Programmleitung Unterhaltung für den Piper Verlag übernommen. Dort arbeitet er in den Bereichen Pendo, Piper Paperback und Taschenbuch Belletristik.

Müller (geb. 1972) studierte in Köln, Berlin und Paderborn und promovierte im Fach Neuere Deutsche Literatur. Anschließend war er beim Kölner Emons Verlag und zuletzt als leitender Lektor im Heyne Verlag tätig.

In seiner Funktion als stellvertretender Programmleiter berichtet Müller an Programmleiterin Andrea Müller: „Tim Müller bringt große Kompetenz in der unterhaltenden Belletristik mit, seine Erfahrungen und Marktkenntnis bereichert unser Team enorm. In den vergangenen Monaten hat er bereits entscheidende Impulse im Programm gesetzt.“