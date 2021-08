Peter Schwenkow: »Lit.Cologne hat erhebliches Potenzial«

Die Deutsche Entertainment AG (DEAG) steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung beim internationalen Literaturfestival Lit.Cologne ein. Das auf Live-Events spezialisierte Unternehmen erwirbt 66% des Kölner Literaturfestivals, will sich aber operativ zurückhalten: Rainer Osnowski soll weiterhin alleiniger Geschäftsführer bleiben, auch Struktur und Team der Lit.Cologne blieben wie gehabt bestehen, heißt es.

Mit der DEAG investiert ein erfahrener Veranstalter von Rock-, Pop- und Klassik-Konzerten in das Literaturfestival, der vereinzelt aber auch Literaturerfahrung mitbringt. Ins DEAG-Portfolio gehören bislang bereits:

die Wanderausstellung „Harry Potter: The Exhibition“

das Bad Homburger Poesie- & Literatur-Festival

Literaturveranstaltungen im Rahmen der Potsdamer Schlössernacht.

„Da ist die Lit.Cologne gar nicht so weit entfernt von dem, was wir bereits machen“, begründet DEAG-CEO Peter Schwenkow die Entscheidung, das Literaturfestival in sein Event-Portfolio aufzunehmen.