Peter Höpfner verlässt Egmont Publishing

Personalia

Nach mehr als 19 Jahren gehen Global Creative Director Peter Höpfner (50) und Egmont Publishing zum Jahresende getrennte Wege. „Es war eine hervorragende Zeit mit fantastischen Produkten, Projekten und großartigen Kollegen, auf die ich immer gern zurückblicken werde. Jetzt freue ich mich auf neue berufliche Herausforderungen“, lässt sich Höpfner in der Meldung zu der Personalie zitieren.

Höpfner begann seine Karriere bei Egmont Ehapa Media in Deutschland als Chefredakteur im August 2001 und war in den vergangenen drei Jahren im globalen Set-up von Egmont Publishing für den Content-Bereich (u.a. von Lizenzgebern wie Disney, Mattel, Hasbro, Mojang, Nickelodeon sowie Egmont-Eigenmarken) verantwortlich. Er leitete überdies temporär den Bereich New Business und Corporate Publishing. Vor seinem Wechsel zu Egmont Ehapa Media war der gelernte Bankkaufmann unter anderem als Büroleiter und Blattmacher bei der „Berliner Morgenpost“ tätig.