Rachel Smythe hat Persephone in eine Comic-Figur verwandelt

Aus dem Web direkt auf Platz 1 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste: Das ist jetzt Rachel Smythe mit „Lore Olympus, Vol. 2“ gelungen. In Großbritannien reicht es immerhin für Platz 8 der Bestsellerliste.

Die in den USA bei Random House Worlds erschienene Graphic Novel ist zunächst als Webcomic auf der Plattform Webtoon veröffentlicht worden. Die Episoden 1 bis 25 sind bereits im vergangenen Herbst als Buch erschienen, jetzt sind mit „Lore Olympus, Vol. 2“ auch die Episoden 26 bis 49 in Buchform erhältlich.

Die aus Neuseeland stammende Rachel Smythe arbeitet seit 2017 an ihrem „Lore Olympus“-Projekt. Darin erzählt sie die aus der griechischen Mythologie stammende Erzählung des Raubs der Persephone neu. In Smythes Version kommt Persephone neu nach Olympus, nachdem ihre Mutter Demeter sie im Reich der Sterblichen großgezogen hat. Auf einer Party trifft sie auf Hades, den Herrscher über die Unterwelt. Zwischen den beiden sprühen die Funken und Persephone muss sich schnell über ihren Stand in Olympus klar werden.

Mit „Lore Olympus“ hat sich Smythe in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. Ihr Webcomic erscheint wöchentlich sonntags und umfasst inzwischen 203 Episoden.

Der 3. Band, welcher die Episoden 50 bis 75 umfassen wird, erscheint im Oktober. Auch die deutschen Fans können sich auf den Oktober freuen: Dann erscheinen sowohl Band 1 als auch Band 2 in der deutschen Übersetzung bei Lyx.