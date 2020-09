Penguin Random House meldet »robustes« Buchgeschäft

Verlage

Der Medienkonzern Bertelsmann hat im 1. Halbjahr 2020 8,9% weniger umgesetzt: 7,8 Mrd Euro gegenüber 8,6 Mrd Euro im 1. Halbjahr 2019.

Gelitten haben vor allem die werbefinanzierten Geschäfte der RTL Group (Fernsehen) und von Gruner + Jahr (Zeitschriften) sowie die Druckereien, was auf die Corona-Pandemie zurückgeführt wird. Die Buchverlage, das Musikgeschäft, die Arvato-Dienstleistungen und der Bildungsbereich hätten sich dagegen als „robust“ erwiesen. Explizit positiv entwickelt hätten sich BMG (Musik), Majorel (Digitaldienstleistungen), Arvato Supply Chain Solutions, Arvato Financial Solutions sowie die Bertelsmann Education Group, die von gestiegenem Bedarf an Online-Weiterbildung profitiert habe.



Das Operating EBITDA betrug 1,01 Mrd Euro gegenüber 1,29 Mrd Euro im Vorjahr (–22%).

Buchgeschäft ist digital um 15% gewachsen

Für das Buchgeschäft meldet Bertelsmann im größten Buchmarkt USA Zuwächse, bedingt durch „starke Bestseller, digitale Titelverfügbarkeit und moderne Logistik als Pluspunkte in der Corona-Pandemie“. Penguin Random House profitiere dabei von einer hohen Anzahl digital verfügbarer Titel (E-Books, Hörbücher). Bei den digitalen Formaten habe die Sparte ein Umsatzwachstum von 15% erzielt.

Der Umsatz der weltweit größten Publikumsverlagsgruppe lag mit 1,627 Mrd Euro knapp (1,4%) unter dem 1. Halbjahr 2019. Das Operating EBITDA des Buchgeschäfts betrug 209 Mio Euro (–7,9%).

Die Bertelsmann-Zahlen im Überblick: