»Penguin Bloom« kommt in die Kinos

Der Film „Beflügelt. Ein Vogel namens Penguin Bloom“ auf Basis des Sachbuch-Bestsellers „Penguin Bloom“ kommt am 19. August in die Kinos.

Zum Hintergrund: Im Januar 2013 ist das australische Ehepaar Cameron und Sam Bloom mit seinen drei Kindern in Thailand im Urlaub. Dort stürzt Sam fünf Meter in die Tiefe und ist nach dem Unfall querschnittsgelähmt. Derart eingeschränkt verliert die sportbegeisterte Mutter zusehends den Lebensmut – doch dann kommt Penguin, ein aus dem Nest gefallenes Elster-Junges, das von den Blooms wieder aufgepäppelt wird. Sam verbringt viel Zeit mit dem Tier, das genauso auf Hilfe angewiesen ist wie sie, überwindet ihre Depression und findet neuen Lebensmut.

Ihr Ehemann, der Berufsfotograf Cameron Bloom, hat diese Zeit in Fotos festgehalten, sodass sich der Vogel über einen eigens angelegten Instagram-Account mit heute mehr als 190.000 Followern zum Internetphänomen entwickelt hat. Im Jahr 2016 folgte dann das Buch „Penguin Bloom“, das ein Jahr darauf bei Knaus auch auf Deutsch erschien, auf Rang 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch einstieg und später sogar den Spitzenplatz eroberte. Geschrieben von Bradley Trevor Greive und mit Bildern von Cameron Bloom zeichnet das Buch nach, wie der Vogel der Familie wieder Hoffnung gab.

Mit Naomi Watts in der Hauptrolle als Sam Bloom kommt jetzt die Verfilmung unter dem Titel „Beflügelt. Ein Vogel namens Penguin Bloom“ in die Kinos. Im Oktober erscheint dann zudem bei Penguin der Band „Wieder fliegen lernen“, in dem Sam Bloom selbst ihre Geschichte erzählt.

Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Paw Patrol: Der Kinofilm« (ab 19. August im Kino)

In ihrem ersten Kinofilm erreicht Ryder und seine sechs Hunde Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye ein Hilferuf aus der Abenteuerstadt: Bürgermeister Besserwisser droht die Metropole ins Chaos zu stürzen. Kann die Paw Patrol gemeinsam mit ihrer neuen Hundefreundin Liberty die Pläne des Bürgermeisters stoppen?

Bücher rund um die Paw Patrol erscheinen bei Nelson und Schwager & Steinlein.