Paul Pietsch Verlage und Maximilian Verlag gemeinsam unterwegs.

Aus den Unternehmen

Gemeinsame Betreuung in Baden-Württemberg: Die Stuttgarter Paul Pietsch Verlage und der zur Hamburger Tamm Media gehörende Maximilian Verlag mit den Marken Koehler und Mittler machen in Baden-Württemberg gemeinsame Sache: Die Handelskunden der beiden Verlagsgruppen werden seit dem 1. Januar 2021 durch den Außendienst der Paul Pietsch Verlage betreut.

Die langjährige Außendienstmitarbeiterin Christine Heidkamp verantwortet im Südwesten die Betreuung des Buchhandels, der Regionalfilialisten, des Bahnhofs- und Flughafenbuchhandels sowie der Fach- und Nebenmarktskunden und hat zusätzlich zu den Stuttgarter Verlagsmarken Motorbuch, Bucheli, Transpress, Müller-Rüschlikon und Pietsch nun auch die Programme von Koehler und Mittler in der Tasche.

»Von der intensivierten Kundenbetreuung versprechen wir uns eine verstärkte Sichtbarkeit unserer Programme auch im Südwesten – die regionale Vertriebskooperation mit den Paul Pietsch Verlagen bietet hierfür eine exzellente Basis«, sagt Sven Jeppsson, Vertriebsleiter des Maximilian Verlags.

»Die bestens eingeführten Programme von Koehler und Mittler ergänzen unser Angebotsportfolio durch die thematische Nähe zu den Verlagsmarken der Paul Pietsch Verlage sehr gut – wir freuen uns, dass die Handelspartner in Baden-Württemberg die Verlagsprogramme nun aus einer Hand erhalten können«, beschreibt Marketing- und Vertriebsleiter Christian Pflug die Kundenvorteile der Kooperation.



Die Tamm Media GmbH vereint mehrere renommierte Verlage unter ihrem Dach. Dazu gehören unter anderem der Schifffahrts-Verlag »Hansa« GmbH & Co. KG und der Maximilian Verlag GmbH & Co. KG mit den Verlagsmarken Koehler und Mittler.

Die Paul Pietsch Verlage vereinen den Motorbuch Verlag und die Verlage pietsch, Müller Rüschlikon und transpress sowie den Verlag Bucheli unter ihrem Dach. Das Gesamtprogramm von über 2.700 lieferbaren Ratgebern deckt die Themen Mobilität, Technik, Sport, Outdoor, Maritim, Hunde, Reitsport und aktive Freizeitgestaltung ab.