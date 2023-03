Patrick Scheidt ist neuer Verwaltungsdirektor der VG WORT

Personalia

Zum 1. April tritt Patrick Scheidt (51) seine Position als neuer Verwaltungsdirektor der VG Wort an. Er wird zukünftig vor allem für die kaufmännischen Aufgaben innerhalb der Verwertungsgesellschaft Wort zuständig sein. Rainer Just, der bisher als geschäftsführendes Vorstandsmitglied den kaufmännischen Bereich verantwortete, war zum 31. Dezember 2022 in den Ruhestand verabschiedet worden.

Patrick Scheidt war seit April 2016 Geschäftsführer bei Elsevier. Bevor er in die Verlagsbranche wechselte, war er bei Lexmark International SAS in Paris als Leiter Marketing Operations & eCommerce tätig. Bei Elsevier begann Patrick Scheidt 2010 als Director Marketing & eCommerce und leitete ab Anfang 2012 zunächst den Geschäftsbereich Clinical Solutions DACH. ´Elsevier ist Teil der Reed Elsevier Gruppe, ein international führender Wissenschaftsverlag. Patrick Scheidt kennt aufgrund seiner Verlagstätigkeit die VG WORT und ihren Einsatz für Urheber und Verlage seit vielen Jahren.

Robert Staats, Geschäftsführender Vorstand der VG Wortz, erklärt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Patrick Scheidt. Seine langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführer eines renommierten Verlages und in der digitalen Wirtschaft werden für die VG WORT von großer Bedeutung sein. Das gilt vor allem mit Blick auf die Herausforderungen im digitalen Bereich.“