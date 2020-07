Patrick Orth ist neuer Leiter des RuW-Buchverlags

Personalia, Verlage

Patrick Orth (30) hat zum 1. Juli die Leitung des Buchverlags Recht und Wirtschaft übernommen, meldet die Frankfurter dfv Mediengruppe. Er folgt in dieser Position Peter Schneider, Verlagsleiter Corporate Media, der sich künftig noch stärker dem Gebiet Corporate Publishing widmen wird.

Orth, der seinen Abschluss als „Master of Laws (LL.M.)“ in Darmstadt absolviert hat und seit 2014 im Verlag ist, werde seine Tätigkeit in der Rechtsabteilung der dfv Mediengruppe weiterhin ausüben und sich parallel, in Zusammenarbeit mit IT-Projektmanagerin Carmen Wolff, auch noch um die weitere Entwicklung der externen juristischen Datenbanken kümmern. Die bisher von ihm betreuten Veranstaltungen und Projekte im Bereich RuW II werden innerhalb des Verlagsbereichs neu verteilt.

Die dfv Mediengruppe ist ein Fachverlag vor allem für Zeitschriften, Online-Angebote und Veranstaltungen für diverse Wirtschaftsbranchen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main belegt mit einem Umsatz von 134,8 Mio Euro (2019) im buchreport-Ranking „100 größte Verlage“ Platz 12.

