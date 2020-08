Panini spürt Coronafolgen, profitiert aber von neuen Imprints

Verlage

Die Coronakrise ist keine gute Saison für Superhelden. Das zeigt sich dramatisch in den USA (s. Kasten), aber auch hierzulande beim Panini-Verlag: Auch wenn der deutsche Herausgeber der Superhelden von Marvel und DC im Buchhandel ein leichtes Plus verzeichnet, hatte man in Stuttgart ursprünglich ganz andere Erwartungen in das Frühjahrsgeschäft gesetzt.

Doch die wegen Corona bis heute immer weiter verschobenen Kinostarts mit Wonder Woman und Black Widow verhinderten wichtige Impulse für das Geschäft mit extra aufgelegten Filmtiteln sowie der Backlist mit den populären Superheldinnen.

Gerettet wurden die Zahlen durch das unterdessen im Frühjahr intensivierte Geschäftsfeld mit Titeln für eine jüngere Zielgruppe. Die Titel der Imprints „Panini Kids“ und „Panini Ink“ scheinen mit frischen Superhelden-Interpretationen den Nerv des unbeschulten und Unterhaltung suchenden jungen Lesepublikums getroffen zu haben.