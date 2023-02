Pamela Anderson gewährt Einblicke

Bücher und Autoren

Gerade erst hat der Video-Streamingdienst Netflix die Dokumentation „Pamela. A love story“ veröffentlicht, da schiebt der Star eine Autobiografie in Buchform nach.

Das erklärte Ziel von Pamela Anderson hier wie da: die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückgewinnen, ihr Leben, ihre Karriere als Model und Schauspielerin sowie ihre Überzeugungen in eigenen Worten vermitteln.

Sowohl in den USA als auch in Großbritannien verfängt das Buchmarketing: „Love, Pamela“ erreicht in der US-Ausgabe von Dey Street Books Platz 4 und in der britischen Ausgabe von Headline Platz 8 der jeweiligen Sachbuch-Bestsellerliste.

Pamela Anderson Love, Pamela, 256 S., Dey Street Books, ISBN 978-0-06-322656-2