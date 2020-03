Otto Schmidt kooperiert mit Erich Fleischer Verlag

Aus den Unternehmen

Im Rahmen einer neuen Kooperation bietet Otto Schmidt in seinen Beratermodulen ab sofort exklusiv steuerrechtliche Ausbildungs- und Praxisliteratur des Erich Fleischer Verlags an und baut so sein steuerrechtliches Onlineangebot inhaltlich weiter aus.

Der Erich Fleischer Verlag bietet seit über 60 Jahren qualifizierte Fachinformationen für die gehobene steuerrechtliche Ausbildung und Praxis in unterschiedlichen Produktlinien an und verfügt über ein hohes Ansehen in der gemeinsamen Zielgruppe der steuerrechtlichen Praktiker.

Pünktlich zur Münchner Steuerfachtagung sind erste Titel der eingeführten Grünen Reihe in die Beratermodule von Otto Schmidt integriert worden. Ein eigenes Erich Fleischer Ausbildungs- und Praxismodul mit etwa 30 Titeln wird im Sommer auf Otto Schmidt online verfügbar sein.

„Die Art der Informationsaufbereitung in seiner sehr klaren Programm- und Produktstruktur erweitert das steuerrechtliche Online-Angebot von Otto Schmidt inhaltlich signifikant und passt sehr gut zu dem bisherigen Informationsportfolio eines modernen Medienhauses wie Otto Schmidt“ erklärt Thomas Fischer, Geschäftsbereichsleiter Steuerrecht des Otto Schmidt Verlags.

Die Darstellung der Inhalte nach Rechtsgebieten ermöglicht es in einem ersten Schritt, einzelne Werke der Grünen Reihe in die Beratermodule von Otto Schmidt online aufzunehmen. Dies betrifft zunächst die Titel Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer, Abgabenordnung und FGO und Internationales Steuerrecht, die die Otto Schmidt Beratermodule Rau/Dürrwächter Umsatzsteuerrecht, Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht, Tipke/Kruse AO/FGO und Internationales Steuerrecht ab Anfang März erweitern.

Thomas Fischer: „Mit den neuen Inhalten zu Ausbildung und Praxis erreichen wir unsere Kunden nun bereits sehr viel früher im Zyklus der Arbeit mit steuerrechtlicher Fachinformation. Wir freuen uns daher sehr über diese strategisch wichtigen zusätzlichen Inhalte in unserer Datenbank zum Nutzen unserer Kunden.

Thomas Holzer, Geschäftsführer des Erich Fleischer Verlags, begrüßt die Kooperation ebenfalls: „Mit Otto Schmidt haben wir einen Partner für die digitale Publikation unserer Inhalte gefunden, der diese zielgruppenerweiternd online vermarkten kann. Die Kooperation ermöglicht erstmals eine Nutzung unserer Verlagsinhalte in einer vollverlinkten Datenbank. Für Kunden beider Verlage ergibt sich somit ein echter Mehrwert.“