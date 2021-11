Orell Füssli zieht am Züricher Hauptbahnhof um

Die Schweizer Buchkette Orell Füssli (OF) ist mit ihrer Buchhandlung am Hauptbahnhof Zürich auf eine neue Fläche umgezogen: Das neue Geschäft befindet sich in der Halle Landesmuseum an der Ecke zur Passage Löwenstrasse. Fokus des Sortiments liegt auf einer Auswahl an Belletristik und Bestsellern sowie dem E-Reading-Angebot von Tolino, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Die neue Filiale ist 115 qm groß und nach dem OF-Ladenkonzept gestaltet. Neben dem bisherigen Angebot biete man unter anderem viele Sitzmöglichkeiten sowie die Möglichkeit von Click-&-Collect, hebt Simona Rothlin hervor, die für die neue Buchhandlung im Hauptbahnhof Zürich verantwortlich ist.