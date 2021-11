Orell Füssli eröffnet Buchhandlung im Bahnhof St. Gallen

Buchhandel, Schweiz

Orell Füssli eröffnet im Bahnhof von St. Gallen eine neue Buchhandlung – die siebte in der Ostschweiz und bereits die dritte in St. Gallen. Am neuen Standort will sich der Schweizer Buchhändler vor alle auf aktuelle Titel aus den Bereichen Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher und das eReading-Angebot von Tolino konzentrieren, heißt es.

Die neue Buchhandlung umfasst 80qm und ermöglicht auch die Online-Bestellung und Abholung von Titeln vor Ort – ein Angebot, mit dem vor allem Pendler angesprochen werden sollen.

Die Buchhandlung im Bahnhof St. Gallen ist der 41. Standort von Orell Füssli in der Schweiz. Es ist neben den Filialen Rösslitor und Shopping Arena die dritte in St. Gallen. „Neben unser digitaler Präsenz über den Onlineshop www.orellfuessli.ch und unsere Lese-Community www.bookcircle.ch sowie den B2B-Bereich setzen wir nach wie vor auf die wichtige stationäre Expansion. In unseren Buchhandlungen machen wir das Buch erlebbar und schaffen Räume für Geschichten und Wissen. Dafür sorgen neben den einladend gestalteten Buchhandlungen vor allem unsere Mitarbeitenden, die mit ihrer Begeisterung für das Lesen und ihrer kompetenten Beratung das Buch erlebbar machen“, so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin bei Orell Füssli Thalia.