Aus den Unternehmen

Oli Hilbring gewinnt den Deutschen Cartoonpreis 2022

Der gemeinsam von der Frankfurter Buchmesse und dem Lappan Verlag vergebene Deutsche Cartoonpreis 2022 geht an Oli Hilbring. Den zweiten Platz belegt Dorthe Landschulz, den dritten Platz erhält Silvan Wegmann. Jandré erhält den erstmalig mit Unterstützung der Stadt Kassel ausgelobten Publikumspreis der Ausstellung „Beste Bilder – die Cartoons des Jahres 2022“. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Über 3.000 Cartoons wurden von über 350 Zeichner:innen eingereicht. Aus diesen Einsendungen wählten die Herausgeber:innen der Reihe „Beste Bilder – Cartoons des Jahres“ 291 Cartoons, gezeichnet von 81 Cartoonist:innen und Cartoonistenteams, für das Buch „Beste Bilder 13“ aus. Auf der Grundlage dieses Buches ermittelte die Jury die drei Gewinner-Cartoons.

Die Preise wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 20. Januar 2023 in Kooperation mit der Caricatura – Galerie für Komische Kunst im Gleis 1 im Kulturbahnhof Kassel überreicht.

Die Ausstellung in der Caricatura Galerie

Noch bis zum 05. Februar 2023 werden die „Besten Bilder 2022“ in einer umfangreichen Ausstellung in der Caricatura – Galerie für Komische Kunst in Kassel präsentiert.

Das Buch

„Beste Bilder 13“: Der satirische Jahresrückblick mit den besten Cartoons des Jahres 2022! Stell dir vor, es ist Krieg! Pandemie, das erste Jahr der Ampel, ein schwacher amerikanischer Präsident, Winterspiele in China, Greenwashing von Atomkraft und Gas in der EU, ein Partygate nach dem anderen in England – und ein entfesselter, krimineller, russischer Autokrat, der sein eigenes Volk belügt,

einsperrt und in fremde Länder einmarschiert. Es ist ein Wahnsinn! In knapp 300 Cartoons und Karikaturen erklären die besten deutschsprachigen Cartoonist:innen satirisch und mit viel schwarzem Humor das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Weitere Infos zum Wettbewerb

Die Jury: Birgit Fricke (Senior Manager Vertrieb, Frankfurter Buchmesse), Antje Haubner (Programmleiterin LAPPAN Verlag), Dr. Alex Jakubowski (Journalist bei ARD-aktuell Frankfurt), Wolfgang Kleinert (Chef der Berliner Cartoonfabrik), Dijana Nukic (Leiterin Havengalerie in Bremen), Dieter Schwalm (Herausgeber zahlreicher Cartoonbücher), Martin Sonntag (Leiter der Caricatura in Kassel)

Der Deutsche Cartoonpreis 2022 ist dotiert mit 3.000 Euro für den 1. Preis, 2.000 Euro für den 2. Preis, 1.000 Euro für den 3. Preis und ebenfalls 1.000 Euro für den Publikumspreis.

Platz 1: Oli Hilbring

BEGRÜNDUNG DER JURY: Eine gute Pointe muss überraschen – zum Beispiel, indem man zwei Themen zusammenbringt, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. LGBTQ+ und die

unterschiedliche Bezahlung nach Geschlecht, neudeutsch Gender Pay Gap, dringen immer mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein. Dass das nicht immer im Sinne der Sache sein muss, zeigt Hilbring messerscharf auf. Eingefahrene Muster lösen sich eben nicht einfach auf, nur weil die damit einhergehenden Probleme benannt werden, wie Hilbrings Version eines toxischen Chefs eindrücklich beweist.

Oli Hilbring lebt mit Familie, vielen Stiften und Hund in Bochum. Er veröffentlicht u. a. im RevierSport, im Rookie Magazin und bei ehrensenf.de. Er betreibt den CartoonBlog „Schön Doof“.

Oli Hilbring im Netz: www.oli-hilbring.de

Platz 2: Dorthe Landschulz

BEGRÜNDUNG DER JURY: Krisen, wohin man schaut, die Welt ist voll davon. Dorthe Landschulz hat es mit diesem Cartoon meisterhaft und komisch auf den Punkt gebracht: Die Multikrise ist zurückzuführen auf menschliches Versagen. Und die Menschen, das sind leider wir. Wenn der Blick fürs Ganze fehlt, muss man eben jenseits unseres Planeten nach dem gesunden Menschenverstand suchen. Ob wenigstens die Aliens einen solchen besitzen, können wir natürlich nur hoffen. So oder so fällt das Zeugnis für unsere Spezies bescheiden aus.

Dorthe Landschulz studierte in Hamburg und Paris Illustratration. Sie lebt in der Bretagne, zeichnet Cartoons u. a. für Titanic, taz, Eulenspiegel, Tierwelt Schweiz und seit 2019 wöchentlich für den Stern. Sie gewann Preise und hat mehrere Bücher veröffentlicht.

Dorthe Landschulz im Netz: www.de-de.facebook.com/EinTagEinTier

Platz 3: Swen (Silvan Wegman)

BEGRÜNDUNG DER JURY: Totalitäre Staaten machen kurzen Prozess mit ihren Kritikern und sperren sie hinter Gitter. Wir im Westen haben das nicht nötig, denn wir haben den Rechtsstaat, der Kritiker in unserem Namen – nun ja, hinter Gitter sperrt. Bis zu 175 Jahre, wie sie etwa dem Wikileaks-Gründer Julian Assange in den USA drohen. Der hatte 2010 geheime Militärprotokolle, die Kriegsverbrechen und Korruption in der US-Armee enthüllen, auf WikiLeaks veröffentlicht. Ist natürlich auch etwas anderes, als mit dem Finger auf andere zu zeigen. Der Schweizer Silvan Wegmann führt uns vor Augen, dass wir keinen Grund haben, uns aufs hohe Ross zu setzen, auch nicht, wenn es sich um das der Demokratie handelt. Eine Karikatur, die schmerzt, die aber auch dazu beiträgt, mutige Menschen nicht zu vergessen.

Swen (Silvan Wegmann), geb. 1969, lebt als Karikaturist und Illustrator in Baden, Schweiz. Er veröffentlicht in diversen Schweizer Zeitungen und Magazinen und ist Mitinitiator des Cartoon- und Satirefestivals Bissfest in Baden.

Swen (Silvan Wegman) im Netz: www.swen.ch

Publikumspreis: Jandré

Dieser Cartoon des Cartoonistenteams Jandré (André Sedlaczek und Jan Bargfrede) erhielt von den Besucher:innen der Ausstellung „Beste Bilder – Die Cartoons des Jahres 2022“ in der Caricatura Galerie in Kassel die meisten Stimmen. Jandré wird mit dem Publikumspreis des Deutschen Cartoonpreises ausgezeichnet, der mit Unterstützung der Stadt Kassel erstmalig ausgelobt wurde und mit 1.000€ dotiert ist.

Jandré im Netz: www.instagram.com/jandre_cartoons